В Удмуртии с 5 октября вводят QR-коды

В Удмуртии с 29 сентября вводятся новые коронавирусные ограничения, а с 5 октября в регионе начнут действовать QR-коды. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Так, со среды будет запрещена работа фудкортов за исключением вокзалов, аэропорта, АЗС, а также заведений, где работает доставка.

Общепиту на выбор предоставили два варианта, при которых можно продолжить работу. В первом случае заполняемость зала должна быть не более 50%. Во втором — при абсолютной заполняемости, но при наличии у гостей сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на ковид, сделанного в течение последних 72 часов.

С 5 октября наличие QR-кода, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста станет обязательным условием для посетителей массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий.

"Третье — мы возвращаемся к механизму термометрии в торговых центрах и на предприятиях общепита", — заявил Ярослав Семёнов.