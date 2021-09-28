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В Удмуртии с 5 октября вводят QR-коды

На такие меры власти идут из-за роста заболеваемости коронавирусом и летальных случаев среди заражённых.

28 сентября, 14:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Удмуртии с 29 сентября вводятся новые коронавирусные ограничения, а с 5 октября в регионе начнут действовать QR-коды. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Так, со среды будет запрещена работа фудкортов за исключением вокзалов, аэропорта, АЗС, а также заведений, где работает доставка.

Общепиту на выбор предоставили два варианта, при которых можно продолжить работу. В первом случае заполняемость зала должна быть не более 50%. Во втором — при абсолютной заполняемости, но при наличии у гостей сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на ковид, сделанного в течение последних 72 часов.

С 5 октября наличие QR-кода, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста станет обязательным условием для посетителей массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий.

"Третье — мы возвращаемся к механизму термометрии в торговых центрах и на предприятиях общепита", — заявил Ярослав Семёнов.

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Помимо того, Министерству образования и науки Удмуртии поручили в течение суток представить предложения по переходу на дистанционное обучение. УМВД и региональному управлению Роспотребнадзора поручили усилить рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

Накануне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах ввели власти Самарской области. Сегодня, 28 сентября, на такие же меры решили пойти в Пермском крае.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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