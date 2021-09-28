В Испании уберут социальную рекламу с "меню русских проституток"

В Испании начали убирать нашумевшую социальную рекламу с "меню русских проституток", которая возмутила русскую диаспору, Посольство РФ и Русский дом. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала руководитель проектов ассоциации по защите женщин от насилия "Новая жизнь" Лурдес Хименес.

"Мы уже начали убирать эти плакаты. Они были размещены только в Кантабрии [автономная территория на севере Испании], не могу сказать, сколько точно, но не очень много", — объяснила Хименес.

"Новая жизнь" опубликует официальные извинения и направит письма всем обратившимся с жалобой. В организации не хотели никого задеть своими действиями. Баннер с "меню" победил на конкурсе, а в Facebook размещены видеозаписи всех участвовавших плакатов. Ассоциация борется с жестоким обращением и сексуальной эксплуатацией женщин, помогая им начать новую жизнь. В Испании проституция не урегулирована законом, организация добивается её полного запрета.

"Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определённую национальность. Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация. Я сама испанка по паспорту, но по рождению я мексиканка. Когда планировали эту кампанию, мы хотели обратить внимание на тему сутенёров. На тех, кто продаёт женщин, а не судить самих женщин", — подчеркнула Хименес.