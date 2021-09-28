Лукашенко поддержал идею референдума об отмене смертной казни



Смертная казнь за особо тяжкие преступления здесь сохраняется единственной в Европе и СНГ; приговоры приводят в исполнение через расстрел.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с возможностью проведения в республике референдума об отмене смертной казни. Заявление прозвучало на расширенном заседании Конституционной комиссии, где обсуждалось в том числе вынесение этого вопроса на голосование по проекту новой конституции. Лукашенко, посовещавшись с экспертами, поддержал точку зрения, что на эту тему стоит провести отдельный референдум. При этом сам он убеждён, что большинство граждан выскажется за сохранение смертной казни.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Всё-таки я думаю, что большинство за сохранение. Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", — приводит слова политика агентство БелТа.

Лукашенко посетовал, что его часто упрекают в том, что Белоруссия остаётся единственной в Европе страной, где не отменена смертная казнь или не введён на неё мораторий. А любые объяснения, по словам политика, Запад не слышал.

"Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя, если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошёл, понимая, что этого нельзя делать", — рассуждает белорусский президент.