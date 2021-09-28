Facebook попросила суд Москвы отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей

Facebook попросила суд Москвы о дополнительном времени на выплату штрафа в размере 26 млн рублей, который ей назначен за отказ в удалении запрещённой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"27 сентября 2021 года, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн руб., назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы, подали заявления об отсрочке исполнения постановлений", — уточнили в суде.

Причиной такой просьбы в американской компании назвали технические проблемы в переводе денежным средств в счёт погашения административных штрафов. В пресс-службе суда сообщили, что ходатайство Facebook будет рассмотрено на заседании 29 сентября.