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Российский Су-27 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Нарушений государственной границы допущено не было, а полёт прошёл в соответствии с правилами.

28 сентября, 15:49
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / Национальный центр управления обороной РФ</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / Национальный центр управления обороной РФ

Над Чёрным морем российский истребитель Су-27 обнаружил и сопроводил самолёт-разведчик ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — отметили в ведомстве.

Экипаж Су-27 определил воздушное судно как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Американского коллегу лётчики сопроводили над Чёрным морем, не допустив нарушений государственной границы. Полёт прошёл в соответствии с международными правилами.

У границ России за неделю засекли почти 80 воздушных разведчиков

У границ России за неделю засекли почти 80 воздушных разведчиков

Ранее над нейтральными водами Балтийского моря плановый полёт выполнили два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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