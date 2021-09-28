Российский Су-27 сопроводил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Над Чёрным морем российский истребитель Су-27 обнаружил и сопроводил самолёт-разведчик ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — отметили в ведомстве.

Экипаж Су-27 определил воздушное судно как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Американского коллегу лётчики сопроводили над Чёрным морем, не допустив нарушений государственной границы. Полёт прошёл в соответствии с международными правилами.