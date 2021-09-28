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Экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени из-за смертельной болезни

Об этом сообщила в своём инстаграме телеведущая Светлана Бондарчук и призвала всех неравнодушных сделать хотя бы небольшой вклад на проведение срочной операции.

28 сентября, 15:47
<p> Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTwiSdBAhsg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">galahelp</a></p>

Фото © Instagram / galahelp

Бывшая солистка "Группировки Ленинград" Галина Куваева смертельно больна, и ей требуется срочная дорогостоящая пересадка печени. Врачи поставили артистке диагноз "болезнь Вильсона — Коновалова", поэтому коллеги пытаются найти деньги на её операцию.

"Печень не перерабатывает медь, это приводит к разрушению органов. Какое-то время лечили лекарствами, но болезнь слишком коварная. Выход из ситуации всего один — пересадить печень", написала в "Инстаграме" телеведущая Светлана.

Светлана добавила, что для экстренного проведения операции необходимо собрать около 10 миллионов рублей — даже для семьи популярной вокалистки такая сумма оказалась неподъёмной. В этой просьбе телеведущую также поддержала певица Наталья Подольская, а художник Фёдор Павлов-Андреевич пообещал оказать Куваевой посильную помощь. На данный момент удалось собрать 1 479 355,05 руб., осталось найти 8 520 644,95 руб.

Галина Куваева состояла в "Ленинграде" с 2005 по 2007 год. В настоящее время у певицы есть свой джазовый коллектив Fri'zz, а также артистка параллельно подрабатывает преподавателем эстрадно-джазового вокала.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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