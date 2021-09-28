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"Заезжай и живи": Украинцам предложили заселяться в тюрьмы вместо обычных квартир

Жителям страны напомнили о выставленных на продажу исправительных учреждениях.

28 сентября, 16:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинский министр юстиции Денис Малюська призвал граждан не тратить деньги на дорожающие квартиры, а приобрести тюрьму. С неожиданным предложением он обратился к жителям страны на своей странице в "Фейсбуке".

"Говорят, что цены на классическое жильё в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас",написал Малюська.

Он отметил, что недавно Минюст как раз передал Фонду госимущества Украины ещё три тюрьмы. На аукцион будет выставлено Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 за 295 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей). По словам министра, оно прекрасно подойдёт "под гольф-клуб". Также поступила для продажи Ковельская колония в Волынской области. По мнению Малюськи, помещение стоимостью 1,5 миллиона долларов (около 108 миллионов рублей) находится в отличном состоянии, "заезжай и живи". Также украинцы смогут приобрести за 642 тысячи долларов (около 46 миллионов рублей) Николаевскую исправительную колонию № 50 во Львовской области — "экономвариант для спартанцев". Малюська напомнил, что также для приобретения доступны исправительные учреждения в Одессе и Коцюбинском Киевской области.

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Напомним, что "большая распродажа тюрем" была объявлена на Украине ещё прошлым летом. Тогда же глава Минюста страны отметил, что это позволит улучшить качество содержания заключённых, не привлекая средства из госбюджета. В июне этого года Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов. По словам министра юстиции Незалежной, 30% вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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