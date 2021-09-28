"Заезжай и живи": Украинцам предложили заселяться в тюрьмы вместо обычных квартир
Жителям страны напомнили о выставленных на продажу исправительных учреждениях.
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Украинский министр юстиции Денис Малюська призвал граждан не тратить деньги на дорожающие квартиры, а приобрести тюрьму. С неожиданным предложением он обратился к жителям страны на своей странице в "Фейсбуке".
"Говорят, что цены на классическое жильё в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", — написал Малюська.
Он отметил, что недавно Минюст как раз передал Фонду госимущества Украины ещё три тюрьмы. На аукцион будет выставлено Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 за 295 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей). По словам министра, оно прекрасно подойдёт "под гольф-клуб". Также поступила для продажи Ковельская колония в Волынской области. По мнению Малюськи, помещение стоимостью 1,5 миллиона долларов (около 108 миллионов рублей) находится в отличном состоянии, "заезжай и живи". Также украинцы смогут приобрести за 642 тысячи долларов (около 46 миллионов рублей) Николаевскую исправительную колонию № 50 во Львовской области — "экономвариант для спартанцев". Малюська напомнил, что также для приобретения доступны исправительные учреждения в Одессе и Коцюбинском Киевской области.
Напомним, что "большая распродажа тюрем" была объявлена на Украине ещё прошлым летом. Тогда же глава Минюста страны отметил, что это позволит улучшить качество содержания заключённых, не привлекая средства из госбюджета. В июне этого года Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов. По словам министра юстиции Незалежной, 30% вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.
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