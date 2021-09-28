"Говорят, что цены на классическое жильё в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", — написал Малюська.

Он отметил, что недавно Минюст как раз передал Фонду госимущества Украины ещё три тюрьмы. На аукцион будет выставлено Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 за 295 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей). По словам министра, оно прекрасно подойдёт "под гольф-клуб". Также поступила для продажи Ковельская колония в Волынской области. По мнению Малюськи, помещение стоимостью 1,5 миллиона долларов (около 108 миллионов рублей) находится в отличном состоянии, "заезжай и живи". Также украинцы смогут приобрести за 642 тысячи долларов (около 46 миллионов рублей) Николаевскую исправительную колонию № 50 во Львовской области — "экономвариант для спартанцев". Малюська напомнил, что также для приобретения доступны исправительные учреждения в Одессе и Коцюбинском Киевской области.