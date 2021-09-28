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Глобальный сбой произошёл в работе Twitter

Некоторые жалуются, что не могут зайти в свой аккаунт.

28 сентября, 17:05

Фото © Pexels

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, сообщения о неполадках в работе соцсети стали поступать после 18:40 мск. Наибольшее количество жалоб оставляют юзеры из США, Великобритании и Канады. Также о сбоях сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии. Больше всего жалоб поступает в целом из-за работы веб-сайта. Неполадки наблюдаются и в работе приложения. А некоторые пользователи попросту не могут попасть в свою учётную запись.

Масштабный сбой произошёл в работе TikTok

Масштабный сбой произошёл в работе TikTok

Ранее Лайф писал о том, что Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов. Компания имеет штрафные обязательства перед Россией на общую сумму порядка 45 миллионов рублей. Девять миллионов из них могут быть взысканы в ближайшее время с помощью приставов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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