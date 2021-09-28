Глобальный сбой произошёл в работе Twitter

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, сообщения о неполадках в работе соцсети стали поступать после 18:40 мск. Наибольшее количество жалоб оставляют юзеры из США, Великобритании и Канады. Также о сбоях сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии. Больше всего жалоб поступает в целом из-за работы веб-сайта. Неполадки наблюдаются и в работе приложения. А некоторые пользователи попросту не могут попасть в свою учётную запись.