Глобальный сбой произошёл в работе Twitter
Некоторые жалуются, что не могут зайти в свой аккаунт.
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Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно его данным, сообщения о неполадках в работе соцсети стали поступать после 18:40 мск. Наибольшее количество жалоб оставляют юзеры из США, Великобритании и Канады. Также о сбоях сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии. Больше всего жалоб поступает в целом из-за работы веб-сайта. Неполадки наблюдаются и в работе приложения. А некоторые пользователи попросту не могут попасть в свою учётную запись.
Ранее Лайф писал о том, что Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов. Компания имеет штрафные обязательства перед Россией на общую сумму порядка 45 миллионов рублей. Девять миллионов из них могут быть взысканы в ближайшее время с помощью приставов.
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