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"Наши надежды и мечты утонули": Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за вечное "бла, бла, бла!"

Она подчеркнула бессмысленность обсуждений по достижению углеродной нейтральности в текущих условиях.

28 сентября, 16:56
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за болтологию вместо решения проблем экологии. Видео © Соцсети

18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг обрушилась с критикой на мировых лидеров, которые говорят о предотвращении глобального потепления, но не делают чего-либо конкретного. С язвительной тирадой она выступила на саммите Youth4Climate в Италии.

На мероприятии обсуждали возможности более активного участия в преодолении различных экологических проблем. Однако Тунберг возразила, отметив, что это в целом бессмысленно и углеродной нейтральности не достичь, пока политики занимаются лишь пустой болтовнёй.

"Стройте лучше. Бла-бла-бла. Зелёная экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Это всё мы слышим от наших так называемых лидеров: слова, слова, которые звучат великолепно, но пока не привели к действию. Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах", – под аплодисменты заявила Тунберг.

Грета Тунберг пристыдила мир за использование ископаемого топлива

Грета Тунберг пристыдила мир за использование ископаемого топлива

Ранее сообщалось, что в Винчестерском университете Великобритании установили памятник Грете Тунберг. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около двух с половиной миллионов рублей) и вызвала гнев студентов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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