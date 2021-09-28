В Челябинске ищут пропавшую пять дней назад 15-летнюю школьницу

В Челябинске на протяжении пяти дней ищут пропавшую 15-летнюю школьницу. Информация о поисках девочки была опубликована в группе отряда "Легион-СПАС" во "ВКонтакте".

"Приметы: на вид 14 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, глаза зелёные, волосы светло-русые ниже плеч, концы окрашены в рыжий цвет", — говорится в объявлении.

Сообщается, что школьница ушла из дома 23 сентября и больше о её местоположении ничего не было известно. В тот день она была одета в розовую короткую куртку-толстовку, бордовые джинсы и бежевые кроссовки. Представители отряда отметили, что у девочки были особые приметы — пирсинг в носу.

Фото © VK / "Легион-СПАС"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить волонтёрам по телефонам +7-951-455-13-17 (Татьяна), +7-982-343-79-93 (Александр) или по номеру горячей линии отрада.