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В Челябинске ищут пропавшую пять дней назад 15-летнюю школьницу

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить волонтёрам: +7-951-455-13-17 (Татьяна), +7-982-343-79-93 (Александр).

28 сентября, 16:50
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/legionspas?z=photo-35512186_457242389/wall-40198941_21454" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Легион-СПАС"</a></p>

Фото © VK / "Легион-СПАС"

В Челябинске на протяжении пяти дней ищут пропавшую 15-летнюю школьницу. Информация о поисках девочки была опубликована в группе отряда "Легион-СПАС" во "ВКонтакте".

"Приметы: на вид 14 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, глаза зелёные, волосы светло-русые ниже плеч, концы окрашены в рыжий цвет", — говорится в объявлении.

Сообщается, что школьница ушла из дома 23 сентября и больше о её местоположении ничего не было известно. В тот день она была одета в розовую короткую куртку-толстовку, бордовые джинсы и бежевые кроссовки. Представители отряда отметили, что у девочки были особые приметы — пирсинг в носу.

Фото © VK / "Легион-СПАС"

Фото © VK / "Легион-СПАС"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить волонтёрам по телефонам +7-951-455-13-17 (Татьяна), +7-982-343-79-93 (Александр) или по номеру горячей линии отрада.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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