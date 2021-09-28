Профессор ВШЭ считает разумным решение о сокращении контрольных работ в школах

Профессор института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина прокомментировала распоряжение президента Владимира Путина о сокращении в школах числа проверочных и контрольных работ. В эфире радио "Комсомольская правда" она назвала решение разумной политикой для всех заинтересованных лиц — педагогов, родителей и руководителей образовательных организаций.

Профессор рассказала, что жалобы на ВПР были с самого начала, отметив, что контрольные работы показывали очень различающиеся по школам и по муниципалитетам результаты. Это сказалось и на мотивации педагогов.

"Все надеются не на то, что будет отменён контроль знаний, а что он войдёт в какие-то более разумные пределы и будет соответствовать пожеланиям всех ключевых участников", — уточнила Абанкина.