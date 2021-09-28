Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что однажды может возглавить Всебелорусское народное собрание. При этом он отметил, что при формировании поправок к конституции и определении статуса Всебелорусского народного собрания важно избежать конфликта полномочий между главой государства и ВНС.

"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.