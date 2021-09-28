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Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

Он отметил, что даже если выступит в этом качестве, то определяться с кандидатурой нового президента будет народ.

28 сентября, 16:31
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Президента Республики Беларусь</p>

Фото © Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что однажды может возглавить Всебелорусское народное собрание. При этом он отметил, что при формировании поправок к конституции и определении статуса Всебелорусского народного собрания важно избежать конфликта полномочий между главой государства и ВНС.

"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

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Белорусский лидер отметил, что одно из важных предложений Конституционной комиссии касается политической системы страны и направлено на то, чтобы сделать её более гармоничной и сбалансированной, перераспределив полномочия президента, парламента и правительства республики, а также установив конституционный статус Всебелорусского народного собрания и Центризбиркома. Лукашенко добавил, что "даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ".

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Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании. По словам Лукашенко, новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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