Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание
Он отметил, что даже если выступит в этом качестве, то определяться с кандидатурой нового президента будет народ.
Фото © Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что однажды может возглавить Всебелорусское народное собрание. При этом он отметил, что при формировании поправок к конституции и определении статуса Всебелорусского народного собрания важно избежать конфликта полномочий между главой государства и ВНС.
"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что одно из важных предложений Конституционной комиссии касается политической системы страны и направлено на то, чтобы сделать её более гармоничной и сбалансированной, перераспределив полномочия президента, парламента и правительства республики, а также установив конституционный статус Всебелорусского народного собрания и Центризбиркома. Лукашенко добавил, что "даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ".
Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он высказался за корректировку основного закона в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании. По словам Лукашенко, новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.
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