Мужчина застрелил сожительницу и ранил её сына в посёлке под Вологдой
Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас его пытаются найти.
В Вологодской области неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла женщина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло в посёлке Вохтога. В результате стрельбы был ранен ещё один человек. Мотивы преступника неизвестны. Злоумышленнику удалось скрыться, сейчас его ищут. По данным РИА ФАН, погибшая при стрельбе является сожительницей нападавшего, а раненый — его сын.
Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина застрелил бывшую жену своего сына. Пятилетняя дочь погибшей жаловалась дедушке на то, что новый ухажёр мамы к ней пристаёт. В итоге подозреваемый решил взять инициативу в свои руки и отправился к невестке. Женщина закричала, увидев бывшего зятя с оружием, после чего тот выстрелил.
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