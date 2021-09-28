Мужчина застрелил сожительницу и ранил её сына в посёлке под Вологдой

В Вологодской области неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла женщина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.





ЧП произошло в посёлке Вохтога. В результате стрельбы был ранен ещё один человек. Мотивы преступника неизвестны. Злоумышленнику удалось скрыться, сейчас его ищут. По данным РИА ФАН, погибшая при стрельбе является сожительницей нападавшего, а раненый — его сын.