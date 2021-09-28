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Мужчина застрелил сожительницу и ранил её сына в посёлке под Вологдой

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас его пытаются найти.

28 сентября, 16:49
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Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Вологодской области неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла женщина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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ЧП произошло в посёлке Вохтога. В результате стрельбы был ранен ещё один человек. Мотивы преступника неизвестны. Злоумышленнику удалось скрыться, сейчас его ищут. По данным РИА ФАН, погибшая при стрельбе является сожительницей нападавшего, а раненый — его сын.

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Житель Челябинской области застрелил на охоте товарища и покончил с собой

Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина застрелил бывшую жену своего сына. Пятилетняя дочь погибшей жаловалась дедушке на то, что новый ухажёр мамы к ней пристаёт. В итоге подозреваемый решил взять инициативу в свои руки и отправился к невестке. Женщина закричала, увидев бывшего зятя с оружием, после чего тот выстрелил.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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