Стали известны подробности смерти срочника, заблудившегося в лесу на Урале
Ранее сообщалось, что парень залез на опору линий электропередачи, в результате чего получил удар током.
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Солдат-срочник, которого нашли мёртвым в Свердловской области, мог заблудиться, собирая хворост. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Накануне около 6 часов вечера Иван отправился искать дрова. Поняв, что окончательно заблудился, парень решил забраться на опору ЛЭП, чтобы сориентироваться на местности. В этот момент на местной электростанции зафиксировали скачок напряжения. Солдата ударило током, и он упал на землю, но нашёл в себе силы сбросить горящую одежду. После этого парень прошёл ещё около 150 метров, после чего скончался.
Напомним, первоначально сообщалось, что Иван сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный. Позже в пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу. Сегодня его нашли мёртвым.
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