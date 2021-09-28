Стали известны подробности смерти срочника, заблудившегося в лесу на Урале

Накануне около 6 часов вечера Иван отправился искать дрова. Поняв, что окончательно заблудился, парень решил забраться на опору ЛЭП, чтобы сориентироваться на местности. В этот момент на местной электростанции зафиксировали скачок напряжения. Солдата ударило током, и он упал на землю, но нашёл в себе силы сбросить горящую одежду. После этого парень прошёл ещё около 150 метров, после чего скончался.