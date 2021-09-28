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Стали известны подробности смерти срочника, заблудившегося в лесу на Урале

Ранее сообщалось, что парень залез на опору линий электропередачи, в результате чего получил удар током.

28 сентября, 17:01

Фото © Pixabay

Солдат-срочник, которого нашли мёртвым в Свердловской области, мог заблудиться, собирая хворост. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Накануне около 6 часов вечера Иван отправился искать дрова. Поняв, что окончательно заблудился, парень решил забраться на опору ЛЭП, чтобы сориентироваться на местности. В этот момент на местной электростанции зафиксировали скачок напряжения. Солдата ударило током, и он упал на землю, но нашёл в себе силы сбросить горящую одежду. После этого парень прошёл ещё около 150 метров, после чего скончался.

Попытался залезть на опору ЛЭП: Пропавший на Урале срочник погиб от удара током

Попытался залезть на опору ЛЭП: Пропавший на Урале срочник погиб от удара током

Напомним, первоначально сообщалось, что Иван сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный. Позже в пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу. Сегодня его нашли мёртвым.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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