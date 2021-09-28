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YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT

Согласно счётчику платформы, в июне этого года один из них, RT DE, набрал 21,3 миллиона просмотров.

28 сентября, 17:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова заявила об удалении видеохостингом YouTube сразу двух каналов агентства — RT DE и DFP. Управляющая немецкоязычных новостных каналов отметила, что администрация сервиса сделала это без возможности восстановления.

"YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления. Наш канал — в пятёрке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории "Новости и политика", по данным Tubular", — сообщила она в своём телеграм-канале.

RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.

Ранее YouTube начал блокировать видео, оспаривающие результаты выборов в США и Германии. Пока в список входит всего две страны, однако в будущем он может пополниться, заявила администрация сервиса.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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