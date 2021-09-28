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В Киеве собрались установить памятный знак нацистскому коллаборанту

Проект запущен посольством Германии и поддерживается администрацией города.

28 сентября, 17:23
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

В Киеве местные власти планируют установить памятный знак нацистскому коллаборанту и бургомистру города в 1941–1942 годах Владимиру Багазию. Об этом в "Фейсбуке" сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"К 80-летию Бабьего Яра, посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста (А. Подольский) и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН, бургомистру Киева в 1941–1942 годах Володымыру Багазию. 30 сентября в "Укринформе" состоится пресс-конференция, в которой принимают участие посол Германии, мэр Кличко и Анатолий Подольский", — рассказал Долинский.

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В рамках проекта посольства Германии "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева" участники пресс-конференции объявят об установлении в городе памятного камня в честь Владимира Багазия. Начинание поддержали в мэрии Киева и Институте Гёте на Украине.

Долинский напомнил, что Багазий принимал участие в организации массовых убийств евреев, разграблении их имущества и раздаче их квартир. Он был бургомистром Киева до 1942 года, когда его расстреляли нацисты.

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Напомним, что в июле демонтировали последние две фигуры Монумента славы Советской армии во Львове. Их направили в так называемый музей "Территория террора". В связи с этим МИД России направил ноту протеста Украине из-за уничтожения воинских мемориалов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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