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Лукашенко: Я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

Член Конституционной комиссии попросил его остаться в Белоруссии в роли гаранта спокойствия и мира в государстве.

28 сентября, 17:45
<p>Александр Лукашенко. Фото © <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ja-nikogda-niotkuda-ne-bezhal-i-ne-sbegu-461945-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © БелТА

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в случае ухода с поста президента он не сбежит из страны. Об этом сообщает БелТА.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" — заявил он.

Уточняется, что таким образом белорусский лидер ответил на слова члена Конституционной комиссии Владимира Басько, который обратился к президенту и попросил его после ухода с поста остаться в роли гаранта независимости государства, спокойствия и мира в Белоруссии.

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Ранее Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание. Он отметил, что даже если выступит в этом качестве, то определяться с кандидатурой нового президента будет народ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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