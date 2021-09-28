Лукашенко: Я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже в случае ухода с поста президента он не сбежит из страны. Об этом сообщает БелТА.

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" — заявил он.

Уточняется, что таким образом белорусский лидер ответил на слова члена Конституционной комиссии Владимира Басько, который обратился к президенту и попросил его после ухода с поста остаться в роли гаранта независимости государства, спокойствия и мира в Белоруссии.