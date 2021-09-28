Сотрудник КГБ погиб в Минске во время антитеррористической операции

В Минске при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму, сотрудник Комитета госбезопасности Белоруссии получил смертельное ранение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник КГБ был смертельно ранен", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что преступник был ликвидирован ответным огнём. По факту происшествия Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".