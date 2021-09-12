Атлет с повадками забулдыги: Как лучший офицер КГБ стал двойным предателем и шпионом ЦРУ История этого предательства похожа на многие произошедшие за годы холодной войны. Однако от вереницы шпионов одного из лучших офицеров "конторы" отличает глупость, побудившая его к измене. 11 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © aleks070565.livejournal.com, shutterstock

КГБ против ЦРУ

В 70-х небольшая страна Непал стала местом противоборства двух самых могущественных спецслужб — ЦРУ и КГБ. И американцев, и сотрудников "конторы" в Непале интересовало одно и то же — возможности страны, зажатой между Индией и Бангладеш. Через Непал, используя окольные пути, можно было попасть в Бирму, а оттуда во Вьетнам, раздираемый войной. Этими путями охотно пользовались контрабандисты и торговцы "запрещёнкой", которых активно вербовали как спецы из КГБ, так и американцы. Работать с таким контингентом в Непал прибыл и молодой разведчик Леонид Полещук, получивший дипломатическое прикрытие и иммунитет от любых преследований за границей.

Фото из книги Валентина Клименко "Записки контрразведчика. Взгляд изнутри на противоборство КГБ и ЦРУ, и не только..." © aleks070565.livejournal.com

Поначалу Полещук работал уверенно — вышел на местных связных, навёл справки о самых успешных контрабандистах и даже успел выведать у них, что именно для ЦРУ эти находчивые граждане возят в сопредельные страны. В резидентуре и центре им были довольны — молодой и атлетически сложенный агент мог убеждать и применять силу так, что не оставалось следов, а полная анонимность и "отсутствие признаков присутствия" в регионе были для чекистов главным условием.

Игра престолов

Единственной страстью Полещука за границей были азартные игры. Он частенько захаживал в местные казино, где просаживал деньги, оставшиеся от покупки информации. Однако вскоре его поведение стало большой проблемой для резидентов — пока дипломаты с официальным статусом наводили мосты дружбы и пытались превратить непальцев в друзей Советского Союза, Полещук ездил по столице страны — Катманду — пьяным за рулём. Разгульный образ жизни, за который любой разведчик мог вылететь со службы, в центре долгое время старались не замечать — агент был большим специалистом по переговорам и мог найти нужные контакты даже во время похода за кофе.

Одних агентов в ту пору благосклонность руководства доводила до руководящих должностей, но Полещук распорядился своей судьбой иначе: похитив из служебного сейфа 300 долларов, он пошёл прямиком в местное казино, где просадил всё в рулетку. Вместо того чтобы срочно разыскать нужную сумму или собрать её по друзьям, непальский агент КГБ вышел на резидента ЦРУ Джона Беллингема и предложил ему "сотрудничество, которое не будет стоить ЦРУ совершенно ничего". В обмен на тысячу долларов наличными советский разведчик сдал ЦРУ адреса двух явочных квартир, куда местные агенты водили людей, имевших отношение к работе "вьетнамских каналов", и где под занавес командировки Леонида Полещука в 1974 году все связные КГБ в Катманду внезапно исчезли. Про себя Полещук сказал американцам, что он "не пальцем деланный" офицер и с ним нужно либо работать по его условиям, либо не работать вообще.

Сериал с высоким рейтингом

Несмотря на то что взятые из сейфа деньги чекист вернул, по возвращении в Москву о его загулах в казино узнало начальство, Полещука отправили на непыльную административную работу подальше от проверяющих. Вернувшись в Москву, предатель перестал контактировать с американцами — он сам предупредил агента Джона Беллингема, что не будет работать на ЦРУ после возвращения на родину. Единственным требованием ЦРУ был незамедлительный контакт после начала следующей зарубежной командировки, в которую Полещука отправили только через десять лет.

Очередной горячей точкой для КГБ стала Нигерия, где к середине 80-х обострилась война кланов, боровшихся за контроль над природными ресурсами. Для того чтобы выйти на местных агентов ЦРУ, Полещук разыграл целое представление — специально поскользнулся на пороге местного магазина, расположенного через дорогу от американского посольства, и попросил срочно позвать американского врача. После того как врача привели, предатель произнёс кодовую фразу: "Здесь не хватает только виски", после которой тихо сообщил сотруднику посольства даты и время встреч. Через неделю в отеле Hilton Полещук отдал американцам увесистую папку с сотнями документов о контактах КГБ с местными властями и направлениях работы "конторских" людей на юге и юго-востоке Африки.

Внушительного вознаграждения за свои труды чекист-предатель не получил — ЦРУ передало ему всего девять тысяч долларов под расписку. Чтобы не вызвать подозрений, американцы передавали ему кое-какую информацию о собственных агентах в местном МВД и службах безопасности, которую Полещук конвертировал в повышение. Он не только получил подполковника, но и был наделён ведомственной квартирой на проспекте Мира в Москве.

Что делать, если скучно дома

Для раскрытия Полещука не было никаких оснований — он был профессионален, умело сбрасывал "хвосты" и регулярно сообщал начальнику резидентуры, что за ним следят. Его слабостью были деньги и любые материальные ценности — Полещук был настолько жаден, что не уходил со встреч, не прихватив что-нибудь в качестве сувенира. Все деньги, полученные от американцев, он тоже забирал лично. На том и погорел. После того как в тайник для агента заместитель посла США в Нигерии положил 12 тыс. долларов, подполковник лично явился забрать нажитое непосильным трудом и тут же был задержан советской контрразведкой.

На первых допросах он держался нагло, хамил дознавателям и угрожал последствиями в Москве, потому что в центре "знают, что он за человек". Но после обыска в его квартире в Лагосе дело было кончено — под кроватью нашли шифры и часть денег от ЦРУ, которые предатель не успел потратить. Тогда Полещук придумал новую легенду: дескать, с американцами он играл в игру, потому что ему стало скучно дома, а все данные, которые он передал, — фальшивка. Но его рассказам не поверили. К тому же завербованный в Посольстве США "конторой" человек подтвердил, что именно Полещук — агент ЦРУ под псевдонимом Уэй. На этом дело предателя было окончательно раскрыто.

Параллельно с плёнками, документами и шифрами у Полещука нашли и документы на имя американца Кристофера Джонсона — по ним предатель планировал покинуть Нигерию и эмигрировать в США, бросив на родине жену с маленьким ребёнком.

Но соскочить с обвинений Полещук не смог. В 1986 году его осудили за измену родине и расстреляли, а его дело было похоронено в архивах КГБ.

Авторы Сергей Андреев