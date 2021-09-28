Составлен топ-5 самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники
Рейтинг возглавляет Краснодарский край, где россияне чаще всего бронируют места в отелях Сочи и Красной Поляны.
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В Ассоциации туроператоров назвали пять самых популярных в России направлений на период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников. Эксперты также выяснили, как в 2021 году кешбэк повлиял на продажи туров.
Так, в топ-5 самых востребованных курортов на первое место попал Краснодарский край, а именно Сочи и Красная Поляна. Кроме них в пятёрку также входят Крым, Минводы Кавказа, Санкт-Петербург и Калининград. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заметил, что на фоне ожидания новой волны CoViD-19 туристы стали предусмотрительнее и в целом не готовы бронировать туры заранее. Он добавил, что "большинство туристов всё так же стремятся бронировать поездку поближе к дате заезда".
Кроме того, специалисты отметили, что в этом году влияние кешбэка на продажи оказалось меньше ожидаемого. Из-за ситуации с коронавирусом многие туристы также откладывали решение о покупке тура до последнего.
Ранее россиянам рассказали о стремительном снижении цен на отдых в Турции. Это происходит в том числе на фоне открытия альтернативных туристических направлений.
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