Составлен топ-5 самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

В Ассоциации туроператоров назвали пять самых популярных в России направлений на период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников. Эксперты также выяснили, как в 2021 году кешбэк повлиял на продажи туров.

Так, в топ-5 самых востребованных курортов на первое место попал Краснодарский край, а именно Сочи и Красная Поляна. Кроме них в пятёрку также входят Крым, Минводы Кавказа, Санкт-Петербург и Калининград. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заметил, что на фоне ожидания новой волны CoViD-19 туристы стали предусмотрительнее и в целом не готовы бронировать туры заранее. Он добавил, что "большинство туристов всё так же стремятся бронировать поездку поближе к дате заезда".

Кроме того, специалисты отметили, что в этом году влияние кешбэка на продажи оказалось меньше ожидаемого. Из-за ситуации с коронавирусом многие туристы также откладывали решение о покупке тура до последнего.