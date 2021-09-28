Учёные спрогнозировали сроки вымирания человечества

По одному из возможных сценариев развития изменений на планете, Земля станет непригодна для жизни человека через 500 лет. К такому выводу в ходе исследования пришла группа канадских и британских учёных.

Ознакомившись с документом о климатических стратегиях ООН, исследователи представили три модели изменений на Земле. Согласно худшему варианту, плодородных земель в будущем станет недостаточно из-за потепления, в связи с чем сельскохозяйственные культуры, в частности пшеница и картофель, будут в дефиците. Условия на Земле станут непригодными для человека, и он вымрет как вид.

"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", — говорится в статье, опубликованной на портале The Conversation.