Учёные спрогнозировали сроки вымирания человечества
По их мнению, сейчас миру необходимо объединиться для предотвращения катастрофы.
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По одному из возможных сценариев развития изменений на планете, Земля станет непригодна для жизни человека через 500 лет. К такому выводу в ходе исследования пришла группа канадских и британских учёных.
Ознакомившись с документом о климатических стратегиях ООН, исследователи представили три модели изменений на Земле. Согласно худшему варианту, плодородных земель в будущем станет недостаточно из-за потепления, в связи с чем сельскохозяйственные культуры, в частности пшеница и картофель, будут в дефиците. Условия на Земле станут непригодными для человека, и он вымрет как вид.
"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", — говорится в статье, опубликованной на портале The Conversation.
По мнению учёных, сейчас нужно очень тщательно подойти к планированию климатических стратегий, миру необходимо объединиться для предотвращения катастрофы.
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Ранее были названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления. Специалисты считают, что в будущем природные катаклизмы на планете станут происходить гораздо чаще. Также Лайф рассказывал, каким российским регионам грозит катастрофический дефицит воды.
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