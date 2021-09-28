Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске при штурме квартиры подозреваемого

Белорусские СМИ публикуют видео спецоперации КГБ в Минске, завершившейся смертельным ранением силовика. На кадрах видно, как сотрудники ведомства призывают открыть дверь, после чего они начинают её выламывать.

При этом присутствуют кадры, сделанные и из самой квартиры, подлинность которых не подтверждена. На них можно увидеть мужчину с оружием и девушку, которая снимает всё происходящее на телефон. В итоге, когда силовики попали в квартиру, преступник открыл огонь и смертельно ранил сотрудника с позывным Нирвана. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнём.