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Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске при штурме квартиры подозреваемого

Злоумышленник смертельно ранил сотрудника ведомства, и сам был ликвидирован ответным огнём.

28 сентября, 18:35

Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске во время антитеррористической операции. Видео © t.me / ONT NEWS

Белорусские СМИ публикуют видео спецоперации КГБ в Минске, завершившейся смертельным ранением силовика. На кадрах видно, как сотрудники ведомства призывают открыть дверь, после чего они начинают её выламывать.

При этом присутствуют кадры, сделанные и из самой квартиры, подлинность которых не подтверждена. На них можно увидеть мужчину с оружием и девушку, которая снимает всё происходящее на телефон. В итоге, когда силовики попали в квартиру, преступник открыл огонь и смертельно ранил сотрудника с позывным Нирвана. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнём.

В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников

В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в столице Белоруссии при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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