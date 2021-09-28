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Талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство

Лидер радикалов подчеркнул, что подобные инциденты должны пресекаться, и призвал Вашингтон придерживаться соглашений.

28 сентября, 18:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* обвинило США в незаконном вторжении американских беспилотников в воздушное пространство исламской республики. Об этом написал в Twitter представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"США нарушили суверенитет Исламского Эмирата Афганистан, а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений. В противном случае это чревато последствиями", — говорится в сообщении.

Лидер движения подчеркнул, что ИЭА является "единственным уполномоченным юридическим субъектом", который полностью отвечает за сухопутное и воздушное пространство страны.

Ранее Лайф сообщал, что талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана. В новом кабмине страны в связи с этим напомнили, что "на каждое действие есть противодействие".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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