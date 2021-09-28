Российская шаманка попыталась сварить медвежью мочу и вызвала крупный пожар в США

В Калифорнии (США) обвинение в разжигании лесного пожара предъявили русскоязычной местной жительнице Александре Суверневой, которая считает себя шаманкой. Об этом сообщила газета New York Post.

Сотрудникам лесного хозяйства 30-летняя Сувернева рассказала, что, будучи в походе, она захотела пить и попыталась сварить содержимое рядом находящейся лужи, решив, что там медвежья моча. Усилия оказались тщетны. Воду получить не удалось, а вокруг внезапно оказалось кольцо огня, ставшее одним из 11 пожаров, которые бушуют сейчас в Калифорнии.

Сувернева вызвала пожарных, которые попросили показать содержимое карманов и сумки. Они обнаружили зажигалку, баллончики со сжатым углекислым газом, а также "пакет с зелёным травянистым содержимым". Женщину задержали, ей грозит до 9 лет лишения свободы. Сувернева не признала свою вину. Пожар, вызванный её "стараниями", уничтожил более 40 домов и угрожает ещё 2000. В целях безопасности власти эвакуировали более 2000 местных жителей.