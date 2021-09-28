Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Большинство из них отмечают проблемы с авторизацией.
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Пользователи Google ("Гугл") из ряда стран сообщили о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои популярных веб-ресурсов.
По его данным, неполадки фиксируются в России, Италии, Венгрии, Польше и других странах. 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, 30% — на работу сайта, а 2% — на проблемы с поиском.
Ранее во вторник стало известно о глобальном сбое в работе Twitter. Наибольшее количество жалоб оставили жители США, Великобритании и Канады.
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