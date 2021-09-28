Сохранитесь немедленно: Зачем Google отключила Android на миллионах смартфонов На старых устройствах перестанет работать целый ряд программ, необходимых для повседневного использования устройства. 28 сентября, 11:37 Фото © Shutterstock

Почему андроид тормозит

27 сентября разработчик ОС Android отключила от своих фирменных сервисов устройства, работающие на старых версиях Android, — начиная с Android 2.3.7 Gingerbread. Больше обладатели таких устройств не могут войти в учётные записи Google Maps, YouTube и Gmail, а также испытывают сложности с работой мобильных версий Google Docs. Всех пользователей старых версий Android Google хочет перевести на более свежие версии 3.0 и более новые. 8 сентября 2020 года Google выпустила самую новую версию ОС Android — Android 11. Она устанавливается на все современные Android-смартфоны, однако при попытке загрузить её на старое устройство пользователей могут ожидать проблемы.

Установка новой операционной системы на старый смартфон может вызвать сбои в работе — устройства, выпущенные несколько лет назад, выполняли более простые задачи, а в случае с бюджетными моделями стоимостью до 10 тыс. рублей не были предназначены для многочасовых игр или просмотра видео с высоким качеством. Новая операционная система может ещё сильнее нагрузить процессоры таких смартфонов, поэтому не стоит удивляться, если после обновления андроид начнёт заметно тормозить. В списке устройств, которые отключили от поддержки Google, числятся Samsung Galaxy S2, HTC Evo 4G и Sony Xperia Go.

Что можно бесплатно скачать на андроид

Чтобы устройство работало после обновления, можно прибегнуть к обычной экономии — удалить старые файлы и ненужные программы или перед началом обновления сбросить устройство до заводских настроек. Перед этим нужно перенести все нужные файлы, иначе после сброса настроек восстановить их не получится. Вместо заводских почтовых клиентов можно скачать программы из Google Play — подойдёт Microsoft Outlook или Gmail. Также рекомендуется оставить не более двух мессенджеров (например, Telegram и WhatsApp).

Также не рекомендуется оставлять на старых смартфонах много игр. Мобильные игры с каждым обновлением используют всё больше ресурсов смартфона и для старых устройств объём памяти или места во встроенном хранилище может стать причиной серьёзных проблем в работе.

Что делать, если андроид тормозит

Самый логичный, но не самый бюджетный выход из ситуации — обновить не операционную систему, а сам смартфон. Этого будет достаточно на следующие 3–5 лет, если не требовать от устройства сверхзадач. Если бюджета на покупку нового смартфона нет, то можно попробовать обновить устройство не до самой современной Android 11, а до предыдущей версии или наиболее популярной версии мобильной операционной системы Android Oreo (8 и 8.1).

Нелишним будет прибегнуть к помощи программ для очистки свободного места. Такой софт, как Clean Master или CCleaner, помогут держать телефон в тонусе, а после использования каждую неделю их можно удалять для экономии места.

Игры на андроид

Вместе с отказом Google от поддержки некоторых устройств может прекратиться поддержка некоторых игр и программ. Если это произойдёт, то каждому пользователю придётся решить, какую игру или программу оставить или удалить. Обновление игр и софта не всегда идёт на пользу — одной из самых частых проблем Android 7.0 и выше является установка новых программ, которые после инсталляции не удаляются вообще. Такая особенность связана с изменениями в разработке и политике как производителей устройств, так и у самой Google, решающей, какие программы нужны, а какие — нет.

Нередки случаи, когда значительное количество старого, но очень популярного софта помещается в "чёрный список". Туда программы попадают по целому ряду причин — перестают быть безопасными, передают данные третьим лицам или через них на андроид попадают вредоносные программы. После обновления до новой версии Android некоторые программы могут быть удалены с устройства безвозвратно, поэтому важные данные, которые там содержатся, лучше сохранить заранее.

Как обновить андроид бесплатно

Все обновления операционной системы проходят бесплатно. Достаточно выбрать в настройках пункт "Обновление встроенного ПО" и подождать, пока устройство проверит доступность новой версии. Если по каким-то причинам обновляться до Android 11 нет необходимости, то можно скачать и установить через провод другую, более старую версию операционной системы. Большая часть такого софта размещена в свободном доступе и устанавливается на все смартфоны (даже старые) за несколько минут.