Министерство иностранных дел России готовит комментарий по поводу закрытия YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание на обсуждение этой темы на телеканале "Дождь"*, который признан в РФ иноагентом. Захарова отметила, что YouTube и другим западным платформам не требуется формальный повод для закрытия ресурсов, и предположила, что участники дискуссии понимают это, но намеренно разыгрывают диалог, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

"Для того чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы"... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT. Об этом заявила руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.