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"Особенно понравится немецким журналистам": Захарова пообещала ответ МИД на удаление двух YouTube-каналов RT

Представитель дипведомства отметила, что американским интернет-платформам уже давно не требуются даже "формальные поводы" для введения ограничений.

28 сентября, 19:58

Министерство иностранных дел России готовит комментарий по поводу закрытия YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она обратила внимание на обсуждение этой темы на телеканале "Дождь"*, который признан в РФ иноагентом. Захарова отметила, что YouTube и другим западным платформам не требуется формальный повод для закрытия ресурсов, и предположила, что участники дискуссии понимают это, но намеренно разыгрывают диалог, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

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"Для того чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы"... Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT. Об этом заявила руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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