Следственный комитет Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ в Минске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Его (стрелявшего — Прим. Лайфа) 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время отработки адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В СК отметили, что 31-летний минчанин отказывался открывать дверь квартиры и забаррикадировался в ней.

"С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъёмку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", — добавили в Следственном комитете Белоруссии.