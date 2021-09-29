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"Снимали видео для хайпа": СК Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению.

28 сентября, 21:25
<p>Кадр видео © t.me / <a href="https://t.me/ontnews/50533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ONT NEWS</a></p>

Кадр видео © t.me / ONT NEWS

Следственный комитет Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ в Минске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Его (стрелявшего — Прим. Лайфа) 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время отработки адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В СК отметили, что 31-летний минчанин отказывался открывать дверь квартиры и забаррикадировался в ней.

Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске при штурме квартиры подозреваемого

Появилось видео гибели сотрудника КГБ в Минске при штурме квартиры подозреваемого

"С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъёмку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", — добавили в Следственном комитете Белоруссии.

После этого стрелявшего ликвидировали ответным огнём. Отмечается, что у погибшего сотрудника КГБ 1990 года рождения остались жена и малолетний ребёнок.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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