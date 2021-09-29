"Снимали видео для хайпа": СК Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ
Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению.
Кадр видео © t.me / ONT NEWS
Следственный комитет Белоруссии задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ в Минске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Его (стрелявшего — Прим. Лайфа) 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время отработки адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В СК отметили, что 31-летний минчанин отказывался открывать дверь квартиры и забаррикадировался в ней.
"С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъёмку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", — добавили в Следственном комитете Белоруссии.
После этого стрелявшего ликвидировали ответным огнём. Отмечается, что у погибшего сотрудника КГБ 1990 года рождения остались жена и малолетний ребёнок.
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