Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Также в составе французского клуба отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе.

"Пари Сен-Жермен" победил "Манчестер Сити" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Встреча группы А состоялась на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Хозяева по разу поразили ворота соперников в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе, на 74-й свой первый гол в составе ПСЖ забил аргентинский форвард Лионель Месси.

В другом матче группы А немецкий "Лейпциг" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" — 1:2. На гол Кристофера Нкунку гости ответили точными ударами Ханса Ванакена и Матса Ритса.