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Регион
Опубликовано 28 сентября 2021, 20:55

Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Также в составе французского клуба отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе.

"Пари Сен-Жермен" победил "Манчестер Сити" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Встреча группы А состоялась на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Хозяева по разу поразили ворота соперников в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе, на 74-й свой первый гол в составе ПСЖ забил аргентинский форвард Лионель Месси.

В другом матче группы А немецкий "Лейпциг" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" — 1:2. На гол Кристофера Нкунку гости ответили точными ударами Ханса Ванакена и Матса Ритса.

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После двух туров лидерство в группе захватил "Пари Сен-Жермен", набравший четыре очка. Он по разнице забитых и пропущенных голов опережает "Брюгге", у которого также четыре балла. На счету "Манчестер Сити" три балла, у "Лейпцига" набранных баллов пока нет.

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Роман Фейгин
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