Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"
Также в составе французского клуба отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе.
"Пари Сен-Жермен" победил "Манчестер Сити" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Встреча группы А состоялась на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Хозяева по разу поразили ворота соперников в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе, на 74-й свой первый гол в составе ПСЖ забил аргентинский форвард Лионель Месси.
В другом матче группы А немецкий "Лейпциг" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" — 1:2. На гол Кристофера Нкунку гости ответили точными ударами Ханса Ванакена и Матса Ритса.
После двух туров лидерство в группе захватил "Пари Сен-Жермен", набравший четыре очка. Он по разнице забитых и пропущенных голов опережает "Брюгге", у которого также четыре балла. На счету "Манчестер Сити" три балла, у "Лейпцига" набранных баллов пока нет.