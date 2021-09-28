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Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Также в составе французского клуба отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе.

28 сентября, 20:55
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" победил "Манчестер Сити" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Встреча группы А состоялась на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Хозяева по разу поразили ворота соперников в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился сенегальский полузащитник Идрисса Гейе, на 74-й свой первый гол в составе ПСЖ забил аргентинский форвард Лионель Месси.

В другом матче группы А немецкий "Лейпциг" на своём поле проиграл бельгийскому "Брюгге" — 1:2. На гол Кристофера Нкунку гости ответили точными ударами Ханса Ванакена и Матса Ритса.

"Шахтёр" сыграл вничью с "Интером" в матче Лиги чемпионов

"Шахтёр" сыграл вничью с "Интером" в матче Лиги чемпионов

После двух туров лидерство в группе захватил "Пари Сен-Жермен", набравший четыре очка. Он по разнице забитых и пропущенных голов опережает "Брюгге", у которого также четыре балла. На счету "Манчестер Сити" три балла, у "Лейпцига" набранных баллов пока нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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