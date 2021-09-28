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Молдавская суперсенсация: "Шериф" в Мадриде вырвал победу у "Реала" в Лиге чемпионов

В составе гостей по голу забили узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев и хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль.

28 сентября, 20:58
<p>Фото © УЕФА</p>

Фото © УЕФА

Тираспольский "Шериф" на выезде победил мадридский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Встреча группы D состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе гостей по голу забили узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев, открывший счёт на 25-й минуте, и хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль, который отличился в самом конце основного времени. "Реал" смог ответить только точным ударом капитана команды Карима Бензема с пенальти в середине второго тайма.

Для "Шерифа", в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, победа стала второй подряд. В первом туре тираспольцы на своём поле одолели донецкий "Шахтёр" (2:0).

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Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба набрала шесть очков и единолично возглавила таблицу группы. У "Реала" осталось три балла. В активе "Шахтёра" и миланского "Интера", сыгравших друг с другом вничью (0:0), — по одному очку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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