Молдавская суперсенсация: "Шериф" в Мадриде вырвал победу у "Реала" в Лиге чемпионов
В составе гостей по голу забили узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев и хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль.
Фото © УЕФА
Тираспольский "Шериф" на выезде победил мадридский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Встреча группы D состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В составе гостей по голу забили узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев, открывший счёт на 25-й минуте, и хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль, который отличился в самом конце основного времени. "Реал" смог ответить только точным ударом капитана команды Карима Бензема с пенальти в середине второго тайма.
Для "Шерифа", в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, победа стала второй подряд. В первом туре тираспольцы на своём поле одолели донецкий "Шахтёр" (2:0).
Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба набрала шесть очков и единолично возглавила таблицу группы. У "Реала" осталось три балла. В активе "Шахтёра" и миланского "Интера", сыгравших друг с другом вничью (0:0), — по одному очку.
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