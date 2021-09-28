Тираспольский "Шериф" на выезде победил мадридский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Встреча группы D состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе гостей по голу забили узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибоев, открывший счёт на 25-й минуте, и хавбек из Люксембурга Себастьен Тилль, который отличился в самом конце основного времени. "Реал" смог ответить только точным ударом капитана команды Карима Бензема с пенальти в середине второго тайма.

Для "Шерифа", в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, победа стала второй подряд. В первом туре тираспольцы на своём поле одолели донецкий "Шахтёр" (2:0).