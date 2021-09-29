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МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией

В дипведомстве считают, что власти Германии оказали поддержку неправомочным действиям видеохостинга.

28 сентября, 21:07
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Немецкоязычные каналы российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершённому при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут", — подчеркнули в дипведомстве.

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT

Нет никаких сомнений в том, что власти Германии оказали гласную и негласную поддержку неправомочным действиям в отношении медиапроекта, занимающего четвёртую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", отметили в министерстве.

"Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации", — добавили в МИД РФ.

При этом в дипведомстве напомнили, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. То, что ограничения против каналов были введены именно в эту дату, в МИД назвали особым цинизмом.

Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с немецких каналов RT

Напомним, ранее YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT. Об этом заявила руководитель RT Deutsch и Ruptly Динара Токтосунова. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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