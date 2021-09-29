МИД РФ назвал удаление каналов RT в YouTube беспрецедентной информационной агрессией

Немецкоязычные каналы российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершённому при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут", — подчеркнули в дипведомстве.

Нет никаких сомнений в том, что власти Германии оказали гласную и негласную поддержку неправомочным действиям в отношении медиапроекта, занимающего четвёртую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", отметили в министерстве.

"Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации", — добавили в МИД РФ.

При этом в дипведомстве напомнили, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. То, что ограничения против каналов были введены именно в эту дату, в МИД назвали особым цинизмом.