Призывали к насилию против медиков: Дуров рассказал о блокировке крупных каналов антипрививочников в Telegram
Основатель мессенджера подчеркнул, что их авторы не отреагировали на предупреждения.
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Во вторник, 28 сентября, был заблокирован популярный итальянский телеграм-канал антипрививочников Basta Dittatura с 40 тысячами подписчиков. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, доступ к ресурсу ограничили из-за "нарушения правил".
Общаясь в чате с пользователями, бизнесмен указал, что это решение было принято, так как в Basta Dittatura угрожали врачам, которые участвовали в кампании по вакцинации от ковида.
"Этот канал и чат группы содержали призывы к насилию против медиков, делающих прививки. В нём публиковались личные данные медиков. Призывы к насилию нарушают условия пользования Telegram", — написал Дуров
Он также упомянул о соответствующем обращении прокуратуры Турина, города, где он "ходил в детский сад и начальную школу".
"Мы предупреждали администраторов этого канала и просили остановить призывы к насилию, но они ничего не сделали. Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений. Но, в отличие от многих, Telegram позволяет пользователям выражать свои сомнения в отношении вакцинации. Но мы не допускаем [призывов] к насилию", — заметил Дуров.
Кроме того, во вторник Telegram заблокировал канал противников вакцинации в Германии. Там также угрожали медикам и госслужащим.
Ранее Таганский районный суд Москвы запретил работу телеграм-бота "Глаз Бога" из-за распространения личных данных россиян. Информация, которая транслировалась на этом ресурсе, признана обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.
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