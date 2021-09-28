Во вторник, 28 сентября, был заблокирован популярный итальянский телеграм-канал антипрививочников Basta Dittatura с 40 тысячами подписчиков. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, доступ к ресурсу ограничили из-за "нарушения правил".

Общаясь в чате с пользователями, бизнесмен указал, что это решение было принято, так как в Basta Dittatura угрожали врачам, которые участвовали в кампании по вакцинации от ковида.

"Этот канал и чат группы содержали призывы к насилию против медиков, делающих прививки. В нём публиковались личные данные медиков. Призывы к насилию нарушают условия пользования Telegram", — написал Дуров

Он также упомянул о соответствующем обращении прокуратуры Турина, города, где он "ходил в детский сад и начальную школу".

"Мы предупреждали администраторов этого канала и просили остановить призывы к насилию, но они ничего не сделали. Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений. Но, в отличие от многих, Telegram позволяет пользователям выражать свои сомнения в отношении вакцинации. Но мы не допускаем [призывов] к насилию", — заметил Дуров.

Кроме того, во вторник Telegram заблокировал канал противников вакцинации в Германии. Там также угрожали медикам и госслужащим.