Официальный твиттер Украины призвал Россию "убраться из Крыма"

Официальный твиттер-аккаунт Украины ответил на российский пост о Крыме публикацией с призывом незамедлительно покинуть полуостров.

"Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", — говорится в записи на английском языке.

Ранее на официальной российской странице в "Твиттере" появилась публикация, восхваляющая крымскую природу осенью.

Аккаунт Украины был создан в 2016 году сотрудниками администрации Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента Незалежной.