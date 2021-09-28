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Официальный твиттер Украины призвал Россию "убраться из Крыма"

Так негативно в Киеве отреагировали на пост с видами осеннего полуострова, появившийся на российской странице в соцсети.

28 сентября, 20:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Официальный твиттер-аккаунт Украины ответил на российский пост о Крыме публикацией с призывом незамедлительно покинуть полуостров.

"Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", — говорится в записи на английском языке.

Ранее на официальной российской странице в "Твиттере" появилась публикация, восхваляющая крымскую природу осенью.

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Аккаунт Украины был создан в 2016 году сотрудниками администрации Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента Незалежной.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара назвал "подходящий момент" для захвата Крыма силой. В ответ на полуострове заявили, что у Киева нет никаких шансов на это.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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