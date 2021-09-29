Назван соперник россиянина Петра Яна в бою за титул временного чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян проведёт бой против американца Кори Сэндхэгена за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Об этом сообщает ESPN со ссылкой на главу промоушена Дэйну Уайта.

Изначально Ян 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) должен был встретиться с другим представителем США — действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Титул американец получил в марте как раз в бою с россиянином, тогда Яна дисквалифицировали за удар коленом в голову и он сенсационно лишился пояса чемпиона. Соперникам назначили реванш, однако несколько дней назад стало известно, что из-за медицинских ограничений Стерлинг не сможет выйти в октагон. Российский боец назвал оппонента "подлым трусом" и попросил промоушен дать ему нового соперника.

Поединок между Яном и Сэндхэгеном состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

В активе 28-летнего россиянина 15 побед и два поражения в ММА, на счету 29-летнего Сэндхэгена 14 побед при трёх неудачах.