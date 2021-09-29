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Назван соперник россиянина Петра Яна в бою за титул временного чемпиона UFC

Изначально предполагалось, что наш боец проведёт реванш против Алджамейна Стерлинга, однако тот отказался от поединка.

28 сентября, 22:19
<p>Пётр Ян, Кори Сэндхэген. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKz0samFGHg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petr_yan</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CRm3bhTJSuJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">enterthesandman135</a></p>

Пётр Ян, Кори Сэндхэген. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / petr_yan / enterthesandman135

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян проведёт бой против американца Кори Сэндхэгена за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Об этом сообщает ESPN со ссылкой на главу промоушена Дэйну Уайта.

Изначально Ян 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) должен был встретиться с другим представителем США — действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Титул американец получил в марте как раз в бою с россиянином, тогда Яна дисквалифицировали за удар коленом в голову и он сенсационно лишился пояса чемпиона. Соперникам назначили реванш, однако несколько дней назад стало известно, что из-за медицинских ограничений Стерлинг не сможет выйти в октагон. Российский боец назвал оппонента "подлым трусом" и попросил промоушен дать ему нового соперника.

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Поединок между Яном и Сэндхэгеном состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

В активе 28-летнего россиянина 15 побед и два поражения в ММА, на счету 29-летнего Сэндхэгена 14 побед при трёх неудачах.

Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов ММА в каждой весовой категории. В списке был и Пётр Ян.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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