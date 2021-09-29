Прощание с пьедесталами: Почему участие Медведевой в "Ледниковом периоде" означает конец её карьеры Если участие в ледовых шоу ещё оставляло хоть каплю надежды, то теперь, кажется, о завершении выступлений на серьёзном уровне можно говорить смело. 28 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Россия продолжает жить в эпоху настоящего бума фигурного катания. Спортсмены (а особенно спортсменки) превратились в настоящих суперзвёзд с целыми фан-клубами и стабильно радуют победами на крупных турнирах. Одно из главных свидетельств такого бума — шоу "Ледниковый период" на Первом канале, где звёзды фигурного катания выходят на лёд с представителями шоу-бизнеса и актёрами. В этом году в списке его участников появилась действующая спортсменка и звезда Евгения Медведева.

Милохин носит на руках

В это трудно поверить, но Евгения Медведева до сих пор остаётся действующей спортсменкой. Формально о завершении своей карьеры она не объявляла, а её фамилию можно увидеть в рейтинге ISU. Пусть совсем невысоко — лишь на границе четвёртого и пятого десятков. Однако Медведева в любой момент может вернуться на старт и попытаться зажечь.

Правда, в последние годы она всё чаще появлялась на различных ледовых шоу, а теперь попробует свои силы в телевизионном проекте "Ледниковый период". В роли партнёра суперзвезда другого сегмента — блогер и тиктокер Даня Милохин. Понятно, что у Медведевой вряд ли получится с таким партнёром взлететь на новый уровень в фигурном катании, однако опыт крайне любопытный.

— Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу "Анна Каренина" в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание. Своего партнёра в "Ледниковом периоде" Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей. Наверное, это плюс, — отметила Медведева в беседе с пресс-службой Первого канала.

Действительно, для Медведевой это уже не первая попытка показать себя в парном катании. О желании попробовать в паре она и сама говорила, а в роли партнёра оказался Александр Энберт. Он-то, к слову, свою карьеру уже завершил.

— Могу сказать, что мы подходим по росту и весу. К тому же Женя в прекрасной форме, она действующая спортсменка, у неё есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3–3 с риттбергером с руками наверх. В принципе, всё подходит. Но парное катание — это другой вид фигурного катания, и в нём работают другие мышцы. На это нужно время, — заметил Энберт.

Но одно дело Александр Энберт — участник Олимпиады, призёр, замечательный спортсмен, крепкий профессионал. Совсем другое Даня Милохин — блогер, суперзвезда, пусть и занимавшийся хоккеем. Каким бы он ни был ярким, но вряд ли это то, что сейчас нужно карьере Медведевой. Особенно если она планирует её продолжать.

Шедевральная программа

Медведева не выходила на старты почти два года, а тут удивила зрителей абсолютно новой программой. Причём получилась она абсолютно шедевральной. Представила её Медведева на шоу "Влюблённые в фигурное катание" в Москве. Программу "Цирк" болельщики ждали достаточно давно — и наконец увидели.

Один только образ Медведевой приводил в восторг: короткое фиолетовое платье с балетной пачкой и золотой диадемой на голове выглядело просто роскошно. И пусть не было сложных прыжков, но Медведева откатала программу раскованно, ярко и страстно, а также смогла сделать колесо — элемент, который ей не покорился год назад на контрольных прокатах нашей сборной.

Самое забавное, что такой программы нет ни у одной действующей нашей фигуристки. И это-то в олимпийский сезон, когда на кону стоит слишком много, а сравниться с нашими суперзвёздами не может ни одна фигуристка на планете. В то же время очень обидно, что серебряный призёр Игр в Пхёнчхане не претендует на попадание в Пекин.

Теперь же не очень ясно, что будет с этой шедевральной программой, которая во время "Ледникового периода", судя по всему, отойдёт на второй план. Сейчас Медведеву ждут съёмки, постановка номеров с Даней Милохиным и многое-многое другое, что приближает конец её карьеры.

Тем более что на проекте помимо Медведевой будет ещё одна звезда Олимпиады в Корее — Алина Загитова. Она уже второй год подряд предстанет перед зрителями в образе ведущей. И здесь тоже кажется, что для неё это конец карьеры. Вряд ли Загитова сейчас может удивлять зрителей так же, как Александра Трусова и Камила Валиева.

Кажется, что болельщики уже давно смирились с тем, что на серьёзных стартах ни Медведеву, ни Загитову больше не увидят. Безусловно, это именно их выбор, который ни мы, ни болельщики не вправе осуждать. Однако очень странным выглядит то, что обе спортсменки не спешат завершать карьеру. Хотя многое говорит о том, что всё идёт именно к этому. Тем не менее если случится чудесная перезагрузка, то это настоящий восторг, против которого не будет абсолютно никто.

Авторы Шамиль Гаджиев