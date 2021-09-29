"Яндекс" переименовал купленный банк "Акрополь" в "Яндекс банк"
Отмечается, что права и обязанности финансовой организации по отношению к клиентам и партнёрам останутся прежними.
Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
Компания "Яндекс" переименовала купленный в июле 2021 года банк "Акрополь" в "Яндекс банк". Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.
"Права и обязанности банка по отношению к вам (клиентам и партнёрам. — Прим. Лайфа) останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания. Пока изменения не появятся в справочнике БИК, в реквизитах нужно указывать прежнее наименование банка. Мы сообщим, когда информация обновится", — говорится в сообщении.
"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь" 16 июля этого года. В результате компания получила 100% акций и все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую. Сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей.
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