"Яндекс" переименовал купленный банк "Акрополь" в "Яндекс банк"

Компания "Яндекс" переименовала купленный в июле 2021 года банк "Акрополь" в "Яндекс банк". Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

"Права и обязанности банка по отношению к вам (клиентам и партнёрам. — Прим. Лайфа) останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания. Пока изменения не появятся в справочнике БИК, в реквизитах нужно указывать прежнее наименование банка. Мы сообщим, когда информация обновится", — говорится в сообщении.