В Челябинской области в возрасте 35 лет умерла местная журналистка Анна Викалюк. Об этом сообщает газета "Копейский рабочий".

Отмечается, что Викалюк проработала главным редактором данного издания почти семь лет. Летом 2021 года она стала директором Копейской телерадиокомпании.

"Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области", — говорится в обращении регионального правительства, которое также приводит газета.

Причина смерти журналистки не уточняется. Известно, что у неё осталась маленькая дочка. Агентство Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к администрации Копейска, сообщает, что последние дни Викалюк провела в коме.

"На прошлой неделе у Анны Викалюк поднялась температура и редактор упала в обморок. Анну госпитализировали в местную больницу, но её состояние ухудшалось. Врачебный консилиум принял решение транспортировать её в областную больницу. Там Анна Викалюк скончалась, пребывая в коме. До сих пор врачи устанавливают диагноз. Лёгкие были чистые", — сказал собеседник издания.

Газета "Копейский рабочий" стала известна благодаря снимкам читающих её голливудских звёзд. В частности, с изданием в руках фотографировались Джеки Чан, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Брюс Уиллис, Николас Кейдж, Мэтт Леблан, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Эмма Стоун, Сальма Хайек, Риз Уизерспун и другие актёры и актрисы.