Популярная блогерша умерла в 35 лет после многолетней борьбы с болезнями, оставив четырёх детей

Тяжело смотреть на все сообщения, адресованные ей, но приятно осознавать, насколько вы её любили. И она отвечала вам тем же. Я же буду любить её вечно — она была основой нашей семьи. Дети постоянно болтали с ней, а она всегда отвечала на любые вопросы и помогала им во всём. И если я приходил домой после тяжёлого рабочего дня, она всегда массировала мне плечи, несмотря на занятость с блогом и её собственную усталость. Она всегда была готова помочь любыми способами. Как я хотел бы, чтобы она вернулась.

Паффин Томпсон