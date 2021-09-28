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Популярная блогерша умерла в 35 лет после многолетней борьбы с болезнями, оставив четырёх детей

О случившемся её убитый горем муж Паффин сообщил, опубликовав трогательное сообщение в "Инстаграме".

28 сентября, 12:42

Фото © Instagram / mel.thomp

35-летняя бьюти-блогерша Мэл Томпсон из Теннесси, США, смогла завоевать сердца 170 тыс. подписчиков на YouTube, выкладывая свои обзоры и советы по косметике. Женщина активно вела соцсети и регулярно радовала фанатов контентом, несмотря на занятую личную жизнь. Вместе с мужем Паффином Мэл воспитывала четверых детей и всегда уделяла им максимум внимания.

Фото © Instagram / mel.thomp

Фото © Instagram / mel.thomp

Блогерша долгое время боролась с несколькими болезнями и была частым гостем больниц, но она никогда не распространялась о проблемах. Мэл лишь раз упомянула в своих роликах о синдроме Элерса — Данлоса, который характеризуется гиперэластичностью кожи, но эта особенность не представляла опасности для жизни, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / mel.thomp

Фото © Instagram / mel.thomp

О том, что Мэл умерла, Паффин сообщил в её инстаграме. Он признался, что очень много сообщений приходило на телефон жены с вопросом, как она себя чувствует, поэтому решил объявить всё официально. Он не сообщил причину смерти блогерши, но этого от него никто и не потребовал, ведь многие знали о её слабом здоровье. Паффин написал под их совместными фото трогательное послание.

Фото © Instagram / mel.thomp

Фото © Instagram / mel.thomp

Тяжело смотреть на все сообщения, адресованные ей, но приятно осознавать, насколько вы её любили. И она отвечала вам тем же. Я же буду любить её вечно — она была основой нашей семьи. Дети постоянно болтали с ней, а она всегда отвечала на любые вопросы и помогала им во всём. И если я приходил домой после тяжёлого рабочего дня, она всегда массировала мне плечи, несмотря на занятость с блогом и её собственную усталость. Она всегда была готова помочь любыми способами. Как я хотел бы, чтобы она вернулась.

Паффин Томпсон

Участник российского YouTube-шоу для похудения быстро сбросил 18 кг и умер, не выдержав нагрузки

Участник российского YouTube-шоу для похудения быстро сбросил 18 кг и умер, не выдержав нагрузки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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