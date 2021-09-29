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КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты

Они состоялись на одном из полигонов на севере страны.

28 сентября, 22:36
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что испытания прошли 28 сентября на одном из полигонов на севере страны. Ракету разработали в Академии военных наук КНДР. Других подробностей пока не приводится.

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

Напомним, накануне стало известно, что КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это вызвало большое возмущение на Западе. Так, в Госдепе США заявили, что ракетный пуск КНДР угрожает международному сообществу и соседним странам. МИД Франции назвал запуск угрозой миру и стабильности, а МИД Германии решительно осудил его. Председатель Совета Безопасности ООН Берн Нейсон заявила, что Пхеньян должен прекратить ракетные пуски.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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