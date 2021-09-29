Минфин предложил внести 12 изменений в налогообложение россиян

Министерство финансов РФ предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В частности, планируется обязать российские компании платить НДФЛ за заграничных сотрудников, работающих на удалёнке.

"Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации", — говорится в документе.

Кроме того, ведомство предлагает ужесточить фискальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах, а именно удерживать налог с выигрыша любого размера, а не только с сумм свыше 15 тысяч, как сейчас. В настоящее время, если выигрыш меньше, граждане сами обязаны платить НДФЛ. Минфин предлагает возложить всю ответственность на букмекеров.

Также министерство намерено усилить контроль за использованием средств материнского капитала. ПФР предлагается обязать направлять в налоговую данные о владельцах сертификатов и использованных суммах. Отмечается, что это позволит автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые не положены при покупке жилья на средства маткапитала.

Ещё одной мерой ужесточения является предложение обязать Агентство по страхованию вкладов передавать в ФНС сведения о выплаченных вкладчикам процентах при ликвидации или банкротстве банка. Эта инициатива объясняется тем, что кредитные организации не могут передавать данную информацию сами.

Ряд изменений направлены на ослабление фискальной нагрузки. Так, Минфин предлагает следующие поправки.

Установить предельные размеры компенсаций, которые работодатели выплачивают своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.

Расширить до 24 лет предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет (если они обучаются на очной форме).

Дать доступ к стандартному налоговому вычету гражданам, на попечении которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными.

Разрешить отказываться от налогового вычета при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически произведённых расходов.

Скорректировать порядок учёта расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретённой с господдержкой.

Разрешить гражданину, получившему в качестве наследства или подарка долю в уставном капитале компании, использовать расходы дарителя/наследодателя для сокращения налогового бремени.