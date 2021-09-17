Богатые нищие: Налоговики начали охоту на подпольных миллионеров В России начался эксперимент по "зачистке" нелегальных богачей. Кому надо готовиться к визиту налоговиков — в реплике Александры Баязитовой. 16 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Власти Саратовской области заявили, что проводят эксперимент по поиску и взысканию налогов с местных подпольных миллионеров. То есть тех людей, которые покупают дорогую недвижимость, официально не имея крупных доходов. Как заявил вице-губернатор области, только в одном районе таковых было найдено аж 40 человек. Их теперь вызывают на ковёр в местную Комиссию по мобилизации доходов и просят заплатить налоги.

Собственно, налоговая служба давно интересуется теневыми доходами граждан. Лидером в этом деле стала Белгородская область: там сотрудникам налоговой службы даже удалось наработать положительную судебную практику по взысканию налогов на основании расходов граждан. Ещё в 2014 году в местном суде они смогли доказать, что если гражданин купил квартиру, на которую его официального дохода не хватает, то этот факт однозначно говорит о недоплате в бюджет как минимум 13 процентов с суммы понесённых расходов.

В Кировской области налоговики стали рассылать покупателям дорогих автомобилей и квартир письма с просьбой явиться в инспекцию и объяснить, на какие деньги они это сделали.

Впрочем, массовой общероссийской практикой такие письма и доначисления не стали. Дело в том, что для назначения реальной выездной налоговой проверки гражданина необходимы очень веские основания и, главное, шанс крупных доначислений по её итогам, а для этого нужны документальные доказательства.

Так что в Саратове впервые проводится именно такая системная работа по выявлению и поиску граждан, у которых расходы не совпадают с доходами. Конечно, интересно, что будет, если найденный подпольный "миллионер" вообще не придёт на заседание этой комиссии или придёт с адвокатом, который обоснованно заявит, что вопрос: "Откуда у вас деньги?" обычные государственные чиновники задавать не вправе. Но, с другой стороны, вице-губернатор области заявил, что за первую неделю работы эта комиссия собрала уже 30 млн дополнительного дохода.

Авторы Александра Баязитова