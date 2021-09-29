Много солнца и без дождей: Вильфанд оценил сроки золотой осени в Центральной России
Температура воздуха в этот период составит 11–13 градусов, к выходным потеплеет до 15.
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В Центральном федеральном округе России золотая осень продлится минимум до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, россиян ждёт много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.
"В европейскую часть России из Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Это тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Синоптик уточнил, что дневная температура прогнозируется в диапазоне 11–13 градусов, при этом к выходным столбики термометров могут подняться до 15 градусов. Атмосферное давление составит примерно 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы.
"Мощный антициклон быстро не исчезает. Он будет даже разрушаться медленно, поэтому до 5 октября минимум будет такая погода", — заключил Вильфанд.
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