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Много солнца и без дождей: Вильфанд оценил сроки золотой осени в Центральной России

Температура воздуха в этот период составит 11–13 градусов, к выходным потеплеет до 15.

29 сентября, 00:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Центральном федеральном округе России золотая осень продлится минимум до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, россиян ждёт много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.

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"В европейскую часть России из Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Это тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнил, что дневная температура прогнозируется в диапазоне 11–13 градусов, при этом к выходным столбики термометров могут подняться до 15 градусов. Атмосферное давление составит примерно 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы.

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"Мощный антициклон быстро не исчезает. Он будет даже разрушаться медленно, поэтому до 5 октября минимум будет такая погода", — заключил Вильфанд.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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