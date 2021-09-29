В Центральном федеральном округе России золотая осень продлится минимум до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, россиян ждёт много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.

"В европейскую часть России из Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Это тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнил, что дневная температура прогнозируется в диапазоне 11–13 градусов, при этом к выходным столбики термометров могут подняться до 15 градусов. Атмосферное давление составит примерно 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы.