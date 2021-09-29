Учёные нашли связь между микробиотой носоглотки у человека и тяжестью ковида
Эта совокупность полезных бактерий служит естественным щитом организма от разных вирусов.
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Учёные из США обнаружили взаимосвязь между носоглоточной микробиотой (совокупность микроорганизмов, которые сосуществуют в гармонии с клетками человеческого тела) и тяжестью течения ковида у человека. В перспективе это может быть использовано как биомаркер для прогноза тяжести данного заболевания, утверждает группа специалистов под руководством доктора Садананда Фулзеле.
"Дело в том, что микробиоту носоглотки, как правило, рассматривают в качестве линии фронта, защиты от вирусов, бактерий и других патогенных микроорганизмов, проникающих в организм через естественные каналы", — говорится в статье, опубликованной в журнале Diagnostics.
Учёные изучили пробы микробиоты носоглотки у 84 человек в возрасте от 49 до 78 лет. Среди них были как здоровые люди, так и пациенты с ковидом. Оказалось, что в носоглотке у заразившихся CoViD-19 микробиота практически отсутствовала. При этом известно, что чем полнее и разнообразнее состав микробиоты носоглотки, тем сильнее барьер, который ставит организм на пути проникновения инфекции.
Учёные заявляют, что разнообразие бактерий естественным образом уменьшается с возрастом, также на него отрицательно влияют вредные привычки, такие как неправильное питание и курение. В итоге авторы исследования заключили, что полученные ими результаты потенциально можно применять для прогноза тяжести заболевания на самых ранних этапах, используя при этом биоматериал, который берётся для ПЦР-теста на ковид.
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