Основателя концерна "Тракторные заводы" Болотина задержали по делу о крупной растрате

Основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Кроме того, следствие требует ареста предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы, куда поступило соответствующее прошение.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбуждённому по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", — сказали в пресс-службе.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что дело Болотина ведут следователи ФСБ. Предприниматель находится в статусе подозреваемого, как и ещё два фигуранта.

Отмечается, что ранее Болотин руководил оборонным предприятием "Курганмашзавод" (КМЗ), входящим в госкорпорацию "Ростех".