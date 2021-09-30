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Основателя концерна "Тракторные заводы" Болотина задержали по делу о крупной растрате

Отмечается, что его курируют следователи ФСБ, в настоящее время предприниматель находится в статусе подозреваемого.

30 сентября, 12:06
<p>Михаил Болотин. Фото © ТАСС / Сергей Николаев</p>

Михаил Болотин. Фото © ТАСС / Сергей Николаев

Основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Кроме того, следствие требует ареста предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы, куда поступило соответствующее прошение.

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"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбуждённому по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", — сказали в пресс-службе.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что дело Болотина ведут следователи ФСБ. Предприниматель находится в статусе подозреваемого, как и ещё два фигуранта.

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Отмечается, что ранее Болотин руководил оборонным предприятием "Курганмашзавод" (КМЗ), входящим в госкорпорацию "Ростех".

Ранее Лайф рассказывал, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова, занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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