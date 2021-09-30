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Во Внуково ожидавший депортации иностранец сбежал из-под конвоя и сбил полицейского

Правоохранители объявили план "Перехват", пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.

30 сентября, 11:50
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/upload/resize_cache/iblock/4cd/1170_1080_112e23092a5dbb905c83b3ae67db670d0/4cdf77590521132cf012ff04a978321a.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

В терминале D московского аэропорта Внуково из-под конвоя сбежал иностранец, которого должны были депортировать в Армению. Он запрыгнул в стоящий рядом автомобиль и по пути сбил сотрудника полиции. Об этом сообщает столичное управление МВД на транспорте.

Отмечается, что в аэропорт были доставлены двое граждан для депортации. Их повели на сдачу теста на ковид, когда мужчина 1971 года рождения внезапно вырвался. По некоторым данным, изначально он шёл с тросточкой и прихрамывал, однако в какой-то момент резко побежал к выходу и запрыгнул в белую "шкоду". Объявлен план "Перехват".

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Оказавшийся на пути злоумышленников полицейский госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

А вечером 29 сентября во Внуково случился другой эпизод с иностранным гражданином. Мужчина залез под потолок терминала А и прогуливался по балкам на высоте около пяти этажей. Задержать кубинца удалось только через пару часов. Московский департамент по делам ГОЧСиПБ опубликовал кадры спасения мужчины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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