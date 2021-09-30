Во Внуково ожидавший депортации иностранец сбежал из-под конвоя и сбил полицейского

В терминале D московского аэропорта Внуково из-под конвоя сбежал иностранец, которого должны были депортировать в Армению. Он запрыгнул в стоящий рядом автомобиль и по пути сбил сотрудника полиции. Об этом сообщает столичное управление МВД на транспорте.

Отмечается, что в аэропорт были доставлены двое граждан для депортации. Их повели на сдачу теста на ковид, когда мужчина 1971 года рождения внезапно вырвался. По некоторым данным, изначально он шёл с тросточкой и прихрамывал, однако в какой-то момент резко побежал к выходу и запрыгнул в белую "шкоду". Объявлен план "Перехват".