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Милонов назвал маньяками мужчин с накрашенными ногтями и призвал их обследовать

Известных мужчин с цветным маникюром следует не раскручивать, а показывать в передачах про "мир животных или жизнь насекомых", считает собеседник Лайфа.

30 сентября, 11:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT4mgY2snfn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">villemilonov</a></p>

Фото © Instagram / villemilonov

Депутат Государственной думы прошлого созыва Виталий Милонов счёл тенденцию красить ногти у мужчин "откровенной гей-пропагандой". В беседе с Лайфом политический деятель заявил, что этих людей нужно отправлять на исправительные работы.

"Одно дело, если человек следит за своими ногтями, здесь мы не можем вмешиваться, если он следит, чтобы было аккуратно и не было заусенцев, это нормально. Но когда есть маникюр с покрытием, то мужчину с цветными ногтями нужно обязательно обследовать. Это свидетельство о том, что у человека психические отклонения. Его надо как минимум отправить на консультацию к психиатру", — сказал Милонов.

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По его словам, известных мужчин с цветным маникюром следует не "раскручивать", а демонстрировать в передачах про "мир животных или жизнь насекомых". Вместе с тем нужно показывать представительницам прекрасного пола, что такие мужчины — "маньяки". Милонов сравнил тенденцию с увеличением желающих сделать маникюр мужчин с пропагандой курения и табака, с которыми следует бороться.

"Публичная демонстрация такого маникюра является откровенной гей-пропагандой. И этот маникюр надо смывать с них, брать ацетон и давать им, и штрафовать. А если не захотят исправиться, то на исправительные работы — улицы мести. Маникюр у них сам слезет", — заключил собеседник.

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Ранее Виталий Милонов счёл извращением появление трансгендера в Бундестаге. Он считает, что сторонники традиционных ценностей скоро выступят с неким "духовным обновлением".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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