НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Милонов предложил РФС изобразить на форме футболистов традиционные ценности

По его задумке, спортсмены могли бы носить повязки со схематическим изображением "здоровой разнополой семьи с детьми".

29 сентября, 08:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Депутат Госдумы прошлого созыва Виталий Милонов считает, что футбольным клубам России нужны нашивки или повязки на форму игроков, продвигающие традиционные семейные ценности. Копия обращения на имя президента РФС Александра Дюкова есть в распоряжении RT.

Как считает политический деятель, в последние годы популярная игра стала инструментом пропаганды идей, в том числе сомнительных вещей и течений, мало совместимых со спортом. К таковым Милонов отнёс поддержку секс-меньшинств и пропаганду ЛГБТ.

"В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности, в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии", — указал он.

Милонов призвал запретить концерты Моргенштерна в России по примеру Украины

Милонов призвал запретить концерты Моргенштерна в России по примеру Украины

Милонов описал предлагаемые новшества в облике формы российских футболистов как вариант схематического изображения здоровой разнополой семьи с детьми. По его мнению, идею поддержат болельщики во всём мире, страдающие от "дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте".

Милонов предложил дарить молодожёнам путешествия по России

Милонов предложил дарить молодожёнам путешествия по России

Милонов добавил, что его задумка поспособствует развитию интереса к российским командам со стороны зарубежных единомышленников. Это, как он указал, приведёт к дополнительным заработкам и рекламным контрактам для отечественных клубов.

Ранее Милонов назвал извращением появление трансгендера в бундестаге. Он считает, что сторонники традиционных ценностей скоро выступят с неким "духовным обновлением".

В Бундестаг Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер

В Бундестаг Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Милонов заявил, что аборты по полису ОМС незаконны

26 сентября, 05:27

Да придут спасители: 5 молодых игроков, которые могут вывести российский футбол из кризиса

26 сентября, 21:40

Болельщица призвала отстранить от работы с инвалидами нахамившего ей сотрудника ФК "Краснодар"

сегодня в 08:48

Нападающий "Спартака" пропустит матч Лиги Европы с "Наполи" из-за травмы

сегодня в 08:05

РФ не хотела бы использования Киевом турецкого вооружения в Донбассе, заявили в Кремле

сегодня в 09:48

Новости партнеров

Layer 1