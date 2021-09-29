Милонов предложил РФС изобразить на форме футболистов традиционные ценности

Депутат Госдумы прошлого созыва Виталий Милонов считает, что футбольным клубам России нужны нашивки или повязки на форму игроков, продвигающие традиционные семейные ценности. Копия обращения на имя президента РФС Александра Дюкова есть в распоряжении RT.

Как считает политический деятель, в последние годы популярная игра стала инструментом пропаганды идей, в том числе сомнительных вещей и течений, мало совместимых со спортом. К таковым Милонов отнёс поддержку секс-меньшинств и пропаганду ЛГБТ.

"В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности, в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии", — указал он.

Милонов описал предлагаемые новшества в облике формы российских футболистов как вариант схематического изображения здоровой разнополой семьи с детьми. По его мнению, идею поддержат болельщики во всём мире, страдающие от "дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте".

Милонов добавил, что его задумка поспособствует развитию интереса к российским командам со стороны зарубежных единомышленников. Это, как он указал, приведёт к дополнительным заработкам и рекламным контрактам для отечественных клубов.