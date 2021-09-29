Назван российский город, который выиграет от высокой стоимости газа в Европе

Уже в 2021 году власти Санкт-Петербурга начнут получать налоговые поступления от "Газпрома" на развитие города. Об этом рассказала вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Караваева.

"В августе 2021 года "Газпром" завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге, и по итогам года можно будет более точно оценить объём средств, который город получит на своё развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — уже около 40 миллиардов рублей", — цитирует РИА "Новости" эксперта.

Власти Северной столицы уже сейчас хотят выделить допсредства на развитие транспортной инфраструктуры, а также на другие направления. По словам Караваевой, они не только оставят положительный след в развитии Санкт-Петербурга, "но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ".

Отмечается, что дополнительные возможности развития города связаны с высокими ценами на газ в Европе, которые резко выросли в последние недели и 28 сентября впервые в истории превысили $1000 за тысячу кубометров. Такой взлёт ценника на голубое топливо положительно сказывается на прибыли российской компании "Газпром". Так, прибыль за первое полугодие составила 995,52 миллиарда рублей (против 45,46 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2020 года).

"Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что ещё более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 миллиарда рублей, тогда как за этот же период 2020 года — 62,26 миллиарда рублей", — сказала Караваева.

Ранее Лайф писал, что в МИД России заявили о согласовании Венгрией с Еврокомиссией контракта с "Газпромом". Соглашение сроком на 15 лет вызвало бурную реакцию со стороны Киева, который обиделся на Будапешт.