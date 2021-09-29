На Украине заговорили о потере "всех друзей"
Ни сейчас, ни в будущем другие государства не могут быть уверены в стабильности поставок газа через Незалежную из-за политической нестабильности, считает аналитик.
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Разрушительная внешняя политика Украины привела к потере "всех друзей по периметру" границ. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя газовое соглашение Москвы и Будапешта.
"Что, Молдавия — друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?" — сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".
По мнению Бортника, в потере российского транзита газа в Венгрию Киев виноват сам и это является лишь подготовкой к лишению Украины транзита после 2024 года. Кроме того, он заметил, что договор с "Газпромом" несёт дополнительные убытки для Венгрии, но Будапешт всё равно пошёл на это из-за нежелания связываться с недружественной Незалежной.
Аналитик также счёл, что ни одна страна не может быть уверена в стабильности поставок топлива через Украину ни сейчас, ни в будущем, а причина тому — политическая нестабильность в Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев ответит на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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