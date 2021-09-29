На Украине заговорили о потере "всех друзей"

Разрушительная внешняя политика Украины привела к потере "всех друзей по периметру" границ. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя газовое соглашение Москвы и Будапешта.

"Что, Молдавия — друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?" — сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".

По мнению Бортника, в потере российского транзита газа в Венгрию Киев виноват сам и это является лишь подготовкой к лишению Украины транзита после 2024 года. Кроме того, он заметил, что договор с "Газпромом" несёт дополнительные убытки для Венгрии, но Будапешт всё равно пошёл на это из-за нежелания связываться с недружественной Незалежной.