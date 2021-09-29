НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине заговорили о потере "всех друзей"

Ни сейчас, ни в будущем другие государства не могут быть уверены в стабильности поставок газа через Незалежную из-за политической нестабильности, считает аналитик.

29 сентября, 08:01

Фото © Pixabay

Разрушительная внешняя политика Украины привела к потере "всех друзей по периметру" границ. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя газовое соглашение Москвы и Будапешта.

"Что, Молдавия — друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?" — сказал он в эфире телеканала "Первый независимый".

По мнению Бортника, в потере российского транзита газа в Венгрию Киев виноват сам и это является лишь подготовкой к лишению Украины транзита после 2024 года. Кроме того, он заметил, что договор с "Газпромом" несёт дополнительные убытки для Венгрии, но Будапешт всё равно пошёл на это из-за нежелания связываться с недружественной Незалежной.

На Украине заявили об опасности не пережить зиму без российского газа

На Украине заявили об опасности не пережить зиму без российского газа

Аналитик также счёл, что ни одна страна не может быть уверена в стабильности поставок топлива через Украину ни сейчас, ни в будущем, а причина тому — политическая нестабильность в Незалежной.

Ранее Лайф рассказывал, что 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев ответит на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

На Украине заявили об опасности не пережить зиму без российского газа

сегодня в 05:14

Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов

сегодня в 08:18

В Минске сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции

сегодня в 07:21

Московский ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 3 месяца из-за нарушений масочного режима

сегодня в 08:13

Садальский поздравил Максакову с днём рождения, показав, как выглядит в бикини её 81-летнее тело

сегодня в 08:19

Новости партнеров

Layer 1