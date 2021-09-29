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На Украине заявили об опасности не пережить зиму без российского газа

Экс-депутат Рады Мураев отметил, что за проигрыш всех, "кто занимается популизмом", заплатят обычные граждане. Он также назвал "тупость" главной угрозой национальной безопасности страны.

29 сентября, 05:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Наш".

"Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем", — сказал Мураев.

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Он отметил, что Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. В качестве примера бывший парламентарий привёл стоимость голубого топлива из РФ для Белоруссии, которая, по его словам, составляет 135 долларов. При этом экс-депутат возмутился, что Киеву придётся платить за этот товар больше тысячи, "а это значит минус рабочие места, остановка предприятий".

"А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане", — подчеркнул Мураев.

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По его словам, главной угрозой национальной безопасности страны является "тупость".

Ранее Лайф рассказывал, что 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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